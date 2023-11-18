Еліна Світоліна завершувала сезон з травмою гомілкостопу. Спортсменка навіть носила спеціальний ортез, змусивши хвилюватися своїх чисельних вболівальників. Проте усі негаразди тепер в минулому.

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Лікарі дозволили першій ракетці України повернутися до тренувань на корті. Цією радісною новиною Еліна поділилася у своєму Інстаграмі.

Еліна Світоліна відновила тренування / instagram.com/elisvitolina

Раніше стало відомо турнір, з якого розпочне сезон Еліна Світоліна. Українська тенісистка разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом виступлять на турнірі WTA 250 ASB Classic. Змагання відбудуться в Окленді (Нова Зеландія). Жіночий турнір стартує 1 січня.