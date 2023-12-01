Зіркова тенісистка дуже потужно почала грати майже з перших матчів. Еліна вже за 3 місяці змогла повернути собі статус першої ракетки України та увірвалася в топ-30 світового рейтингу.

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Світоліна стала "Поверненням року" в тенісі

Такі виступи не залишилися непоміченими. Окрім схвальних відгуків від фанатів тенісу та експертів, українка також була номінована на декілька нагород.

Зокрема, напередодні Світоліна перемогла в номінації "Повернення року" від Eurosport. Українська тенісистка прокоментувала це визнання та розповіла, завдяки чому та кому це стало реальністю.

Мої результати – це щоденна робота над собою та потужна мотивація, яку я отримую від наших людей та військових. Дякую,

– написала Світоліна.

Зазначимо, що слова подяки для військових – це не порожні та красиві фрази для Еліни Світоліної. Вона з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає українському війську.

Тенісистка бере участь у багатьох благодійних заходах на підтримку українських воїнів, систематично підтримує бригаду НГУ "Хартія", а нещодавно відвідала воїнів на передовій, щоб особисто передати розвідувальні дрони.

Важливо. Наразі Еліна Світоліна відновилася після травми стопи, яка турбувала її тривалий час. Після паузи українка повернулася до тренувань на корті та вже анонсувала своє повернення до змагань. Вперше з вересня вона зіграє на турнірі в Новій Зеландії. Змагання триватимуть з першого до сьомого січня.