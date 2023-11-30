Проте Росія не припиняє спроб використовувати спорт у своїх інтересах. На початку грудня у Санкт-Петербурзі відбудеться виставковий турнір із тенісу, який росіяни дуже грандіозно анонсували, запросивши туди чимало відомих спортсменів.

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Паоліні вчасно одумалася

Спонсором цього шабашу буде "Газпром", який фінансує війну Росії проти України. Асоціації WTA та ATP ніяк не засудили тенісистів, які погодилися на участь у ньому та не застосували санкції щодо спортсменів. Організації заявили, що змагання будуть проводитися не під їх егідою та в міжсезоння, тому вони проти проведення турніру, але ніяких дій робити не збираються.

Проте багато вболівальників та ЗМІ почали активно обговорювати цю тему. Вони заявляли, що це ганьба й спортсмени, які себе поважають, не мають права їхати на територію країни-терористки.

Однією з головних зірок турніру мала стати перша ракетка Італії та номер 30 світового рейтингу Жасмін Паоліні. Проте після суспільного розголосу вона ухвалила рішення відмовитися від участі у виставковому турнірі. Про це заявили в ефірі спортивної програми на італійському телеканалі Rai з посиланням на команду тенісистки.

Офіційною версією організаторів турніру називається травма, проте є всі підстави вважати, що це не так. Адже італійці були дуже обурені участю там Паоліні, а один з місцевих каналів зняв сюжет про "газпромівський" турнір та назвав участь Жасмін у ньому "ганебною".

Зазначимо, що італійська тенісистка може бути не єдиною, хто зробить такий крок, Раніше під постом-анонсом, окрім неї позначки про участь прибрали Роберто Баутіста Агут та Вікторія Томова.

Хто така Жасмін Паоліні

27-річна італійська тенісистка. Сезон-2023 став найкращим у її кар'єрі. Протягом року Жасмін виграла турнір WTA 125 у Флоренції та грала у двох фіналах змагань категорії WTA 250, що дозволило їй вперше так високо піднятися у рейтингу. Зі збірною Італії дійшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Сподіваємося, що інші тенісисти встигнуть усвідомити свою помилку та відмовляться брати участь у турнірі в країні, яка розв'язала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, адже репутація – дорожча за російські рублі, які омиті кров'ю українців.