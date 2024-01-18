Солідний рівень від українки: Світоліна на класі пробилась до 1/16 фіналу Australian Open-2024

Вранці 17 січня (в Україні) свій матч за вихід в 1/16 фіналу Australian Open-2024 провела Еліна Світоліна. Перша ракетка України впоралась у двох сетах.

Еліна Світоліна – Вікторія Томова 2:0 (6:1, 6:3)

Для Світоліної матч проти Томової став другим на корті у Мельбурні. До цього Еліна у першому колі основної сітки переграла місцеву тенісистку Тайлу Престон, віддавши їй лише чотири гейми. Перша партія поєдинку другого кола тривала лише 30 хвилин та закінчилась впевненою перемогою українки 6:1, повідомляє 24 Канал.

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Матч розпочався із гейму для тенісистки із Болгарії 0:1. Однак це був єдиний гейм, який у першому сеті взяла Томова. Далі Світоліна просто не залишила суперниці шансу, взявши шість геймів поспіль, три з яких були на подачі Вікторії.

Еліна дуже впевнено та швидко взяла перший сет, у якому жодного разу не зробила подвійної помилки та здійснила 13 віннерів.

А от друга партія не була для Світоліної "легкою прогулянкою". Томова, схоже, віднайшла свою гру та навіть змусила Еліну бути у ролі наздоганяючої – 2:3 на користь болгарської суперниці, яка витягнула довготривалий гейм.

Але такий хід поєдинку не надто подобався українці, яка взяла під нуль шостий гейм на своїй подачі 3:3. Еліна швидко відновила свою перевагу на корті та вирвалась уперед 4:3.

Далі на австралійському корті були виграні гейми від українки, як довела матч до перемоги 6:3.

Еліна Світоліна на досвіді здолала 85-ту ракетку світу та пробилась до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, де вже її чекають землячки Леся Цуренко та Марта Костюк, які свої перемоги здобули 17 січня.

Світоліна втретє зіграла проти Томової та здобула третю перемогу поспіль.

У наступному колі перша ракетка України зустрінеться із переможницею пари Катеріна Сінякова (Чехія) – Вікторія Голубіч (Швейцарія), які теж грають 18 січня.