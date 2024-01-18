Элина Свитолина – Виктория Томова 2:0 (6:1, 6:3)

Для Свитолиной матч против Томовой стал вторым на корте в Мельбурне. До этого Элина в первом круге основной сетки обыграла местную теннисистку Тайлу Престон, отдав ей всего четыре гейма. Первая партия поединка второго круга длилась всего 30 минут и закончилась уверенной победой украинки 6:1, сообщает 24 Канал.

Достойно внимания Я черпаю все вдохновение от украинского народа – Костюк после волевой победы на AO-2024

Матч начался с гейма для теннисистки из Болгарии 0:1. Однако это был единственный гейм, который в первой сети взяла Томова. Далее Свитолина просто не оставила сопернице шанса, взяв шесть геймов подряд, три из которых были на подаче Виктории.

Элина очень уверенно и быстро взяла первый сет, в котором ни разу не совершила двойную ошибку и совершила 13 виннеров.

А вот вторая партия не была для Свитолиной "легкой прогулкой". Томова, похоже, нашла свою игру и даже заставила Элину быть в роли догоняющей – 2:3 в пользу болгарской соперницы, вытянувшей длительный гейм.

Но такой ход поединка не очень нравился украинке, которая взяла под ноль шестой гейм на своей подаче 3:3. Элина быстро восстановила свое преимущество на корте и вырвалась вперед 4:3.

Далее на австралийском корте были выиграны гейма от украинки, как довела матч до победы 6:3.

Элина Свитолина на опыте одолела 85-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии, где ее ждут землячки. Леся Цуренко да Марта Костюк, которые свои победы одержали 17 января

Любопытно! Свитолина третий раз сыграла против Томовой и одержала третью победу подряд.

В следующем круге первая ракетка Украины встретится с победительницей пары Екатерина Синякова (Чехия) – Виктория Голубич (Швейцария), которые тоже играют 18 января.