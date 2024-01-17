Леся Цуренко – Ребека Масарова 2:0 (6:3, 6:4)

Першою з наших землячок в 1/32 фіналу виступила Леся Цуренко. Її суперницею стала іспанка Ребека Масарова, яка посідає 91-ше місце у світовому рейтингу, пише 24 Канал.

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Тенісистки вперше перетнулися між собою на корті й українка здобула переконливу, хоча й непросту, перемогу у двох сетах. Матч тривав трішки більше, ніж півтори години.

Леся впевнено розпочала поєдинок та вже у стартових двох геймах на подачі суперниці мала брейк-поінти, але не змогла їх реалізувати, при цьому свою подачу також утримувала. За рахунку 2:2 українка все ж таки здійснила брейк, але не змогла піти у відрив, віддавши й свою подачу.

А вже після цього Цуренко видала чудову серію. Вона взяла 5 поспіль геймів, вигравши перший сет та повела 2:0 у другому. Після цього суперниці втратили контроль над подачею та 4 гейми закінчувалися брейками. За рахунку 3:2 іспанка відіграла 2 брей-поінти та відновила паритет у партії. Вирішальним став десятий гейм, у якому Леся оформила не тільки брейк під нуль, а й підсумкову перемогу – 6:4.

Протягом поєдинку Цуренко не зробила жодного ейса при двох подвійних помилках, реалізувала 6 із 17 брейк-поінтів та виграла 6 із 9 геймів на своїй подачі.

Важливо. Наступною суперницею Лесі Цуренко стане друга ракетка світу та прихильниця кривавого білоруського диктатора Арина Сабалєнка. Раніше суперниці двічі зустрічалися на корті та здобули по одній перемозі.