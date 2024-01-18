Еліна Світоліна – Вікторія Томова 2:0 (6:1, 6:3)

Для Світоліної матч проти Томової став другим на корті у Мельбурні. До цього Еліна у першому колі основної сітки переграла місцеву тенісистку Тайлу Престон, віддавши їй лише чотири гейми. Перша партія поєдинку другого кола тривала лише 30 хвилин та закінчилась впевненою перемогою українки 6:1, повідомляє 24 Канал.

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Матч розпочався із гейму для тенісистки із Болгарії 0:1. Однак це був єдиний гейм, який у першому сеті взяла Томова. Далі Світоліна просто не залишила суперниці шансу, взявши шість геймів поспіль, три з яких були на подачі Вікторії.

Еліна дуже впевнено та швидко взяла перший сет, у якому жодного разу не зробила подвійної помилки та здійснила 13 віннерів.

А от друга партія не була для Світоліної "легкою прогулянкою". Томова, схоже, віднайшла свою гру та навіть змусила Еліну бути у ролі наздоганяючої – 2:3 на користь болгарської суперниці, яка витягнула довготривалий гейм.

Але такий хід поєдинку не надто подобався українці, яка взяла під нуль шостий гейм на своїй подачі 3:3. Еліна швидко відновила свою перевагу на корті та вирвалась уперед 4:3.

Далі на австралійському корті були виграні гейми від українки, як довела матч до перемоги 6:3.

Еліна Світоліна на досвіді здолала 85-ту ракетку світу та пробилась до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, де вже її чекають землячки Леся Цуренко та Марта Костюк, які свої перемоги здобули 17 січня.

Цікаво! Світоліна втретє зіграла проти Томової та здобула третю перемогу поспіль.

У наступному колі перша ракетка України зустрінеться із переможницею пари Катеріна Сінякова (Чехія) – Вікторія Голубіч (Швейцарія), які теж грають 18 січня.