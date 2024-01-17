Леся Цуренко у двох сетах переграла іспанку Ребеку Масарову – 6:3, 6:4. Другою серед українок на австралійський корт вийшла Марта Костюк. Її суперницею була бельгійка Елізе Мертенс, передає 24 Канал.

Детальніше про гру Костюк у драматичній перестрілці виборола місце в 1/16 фіналу Australian Open-2024

Що сказала Костюк після виходу в 1/16 Australian Open-2024

У майже 3-годинному тенісному трилері перемогу здобула 21-річна киянка – 5:7, 6:1, 7:6. Після поєдинку Костюк не стримала емоцій. У післяматчевому флеш-коментарі Марта розповіла, звідки бере своє натхнення та пригадала першу ракетку України Еліну Світоліну.

Я черпаю все натхнення, яке можу, від українського народу. Я знаю, що вони зараз переживають дуже важкі часи. Сподіваюся, я зможу бути настільки ж хорошою, як Еліна, і порадувати всіх своєю грою,

– сказала у флеш-коментарі Костюк.

Емоції Костюк після перемоги над Мертенс: дивіться відео

Цікаво! Марта Костюк вже дізналась свою суперницю в 1/16 фіналу AO-2024. Нею стане "нейтральна росіянка" Еліна Аванесян, яка в 1/32 фіналу несподівано обіграла 8-му ракетку світу із Греції Марію Саккарі – двічі по 4:6. Орієнтовно зустріч Аванесян – Костюк розпочнеться 19 січня о 02:00 ночі за Києвом.

Щодо Цуренко, то Леся в 1/16 фіналу зіграє проти другої ракетки світу з Білорусі Аріни Сабалєнко (19 січня).

Відзначимо, що свій матч 1/32 фіналу 18 січня проведе бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо Світоліна. Еліна зустрінеться із болгарською суперницею Вікторією Томовою (орієнтовний початок о 06:00 за київським часом).