Леся Цуренко у двох сетах переграла іспанку Ребеку Масарову – 6:3, 6:4. Другою серед українок на австралійський корт вийшла Марта Костюк. Її суперницею була бельгійка Елізе Мертенс, передає 24 Канал.
Детальніше про гру Костюк у драматичній перестрілці виборола місце в 1/16 фіналу Australian Open-2024
Що сказала Костюк після виходу в 1/16 Australian Open-2024
У майже 3-годинному тенісному трилері перемогу здобула 21-річна киянка – 5:7, 6:1, 7:6. Після поєдинку Костюк не стримала емоцій. У післяматчевому флеш-коментарі Марта розповіла, звідки бере своє натхнення та пригадала першу ракетку України Еліну Світоліну.
Я черпаю все натхнення, яке можу, від українського народу. Я знаю, що вони зараз переживають дуже важкі часи. Сподіваюся, я зможу бути настільки ж хорошою, як Еліна, і порадувати всіх своєю грою,
– сказала у флеш-коментарі Костюк.
Емоції Костюк після перемоги над Мертенс: дивіться відео
Щодо Цуренко, то Леся в 1/16 фіналу зіграє проти другої ракетки світу з Білорусі Аріни Сабалєнко (19 січня).
Відзначимо, що свій матч 1/32 фіналу 18 січня проведе бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо Світоліна. Еліна зустрінеться із болгарською суперницею Вікторією Томовою (орієнтовний початок о 06:00 за київським часом).