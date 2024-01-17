Марта Костюк – Елізе Мертенс 2:1 (5:7, 6:1, 7:6)

Це була друга очна зустріч між суперницями. Завдяки драматичній перемозі Марта зрівняла особистий рахунок та пробилася до 1/16 фіналу австралійського мейджора, пише 24 Канал.

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Суперниці видали справжній трилер, який тривав майже 3 години. Цей поєдинок став прикрасою ігрового дня, у якому українка продемонструвала справжню жагу до тріумфу.

Перший сет розпочався не найкращим чином для Костюк. Вона програла стартові 2 гейми, проте швидко змогла відновити паритет та мала всі шанси здобути перемогу в партії. Українка вела в рахунку 5:4 й 30:30 було на подачі бельгійки, але Мертенс змогла подолати критичний момент та видала серію успішyих розіграшів, що вилилося в підсумкові – 5:7.

Проте такий фініш першого сету не зламав Марту й вона дуже впевнено декласувала суперницю у наступній партії, взявши стартові 5 геймів і лише один віддавши бельгійці – 6:1.

Тож доля матчу вирішувалася у третьому сеті. Він був прекрасним для нейтрального вболівальника та "валідольним" для прихильників Костюк і Мертенс. Суперниці боролися за кожне очко й не віддали жодного гейму на своїй подачі, хоча були, як брейк-поінти, так і матчбол у бельгійки на подачі Марти за рахунку 5:6.

Проте українка змогла його відіграти, після чого видала шалений камбек на вирішальному тай-брейку та перетворила 1:4 в ньому на переконливі 10:6.

Протягом поєдинку Костюк зробила 3 ейса при аж 11 подвійних помилках, реалізувала 4 з 8 брейк-поінтів та виграла 13 із 16 геймів на своїй подачі.

Важливо. Марта Костюк вчетверте у кар'єрі та третій рік поспіль зіграє у третьому колі Australian Open, її суперницею стане переможниця пари Марія Саккарі – Еліна Аванесян.