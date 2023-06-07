Приїхав не на фарт: Мудрик відвідав матч Світоліної на Ролан Гаррос – фото з трибун

Лівий вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик вдруге за недовгий час відвідав тенісні змагання. Футболіст приїхав у Париж, аби підтримати свою землячку Еліну Світоліну.

Футболіст збірної України відвідав чвертьфінальний матч Еліни Світоліної проти білоруски Аріни Сабалєнко. Михайло поділився світлиною з трибун на Ролан Гаррос.

До теми Світоліна не змогла переграти другу ракетку світу: фанатка Лукашенка йде в 1/2 Ролан Гаррос

Підтримка Мудрика не допомогла

"Вболіваємо", – коротко підписав світлину Мудрик, позначивши сторінку Світоліної в інстаграмі.



Мудрик відвідав матч Світоліної на Ролан Гаррос / Скриншот із інстаграму футболіста

На жаль, Мудрик приїхав не на фарт. Світоліна у двох сетах поступилась фанатці Алєксандра Лукашенка – двічі по 4:6 та покинула Ролан Гаррос.

Еліна стала найкращою серед українок на змаганнях у Парижі. Півфінали Ролан Гаррос відбудуться без представниць України.

Після поєдинку місцева публіка традиційно вже освистала українську тенісистку за те, що вона не потиснула руку суперниці з країни-агресора. Світоліна ж на пресконференції пояснила, що не буде продавати свою країну заради прихильності уболівальників. Тому не поступиться своїм принципам.

Щодо Мудрика, то сезон-2022/2023 вже закінчено. Попереду у Михайла матчі за збірну України та навіть, можливо, виступи за "молодіжку" на Євро-202. Принаймні, усі активно вангують, чи допоможе Мудрик молодіжній збірній.

У своєму першому сезоні за Челсі українець провів 17 неповних матчів, у яких відзначився 2 асистами. "Сині" провалили сезон, а Михайло згадав про Бога у своїй публікації в інстаграмі після закінчення сезону. Натомість лівий вінгер отримає золоту медаль чемпіона України-2022/2023, адже Шахтар тріумфував у поточному чемпіонаті, а Мудрик зіграв у першому колі змагань.