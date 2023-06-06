Еліна Світоліна – Аріна Сабалєнко 0:2 (4:6, 4:6)

Тенісистки протягом 1 години 37 хвилин боролись на паризькому корті за путівку у півфінал Ролан Гаррос. Еліні було складно боротись після новин про підрив Каховської ГЕС у її рідній країні, пише 24 Канал.

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Протягом майже усього першого сету тенісистки обмінювались геймами. Жодна з них не програла розіграшу на своїй подачі. Сабалєнко жодного разу першою не повела у рахунку до 4:4.

Ключовим став дев'ятий гейм, коли Аріна взяла подачу Світоліної та вперше у поєдинку вирвала уперед 4:5. Далі Сабалєнко з двома брейками зберегла свою подачу та закінчила перший сет на свою користь 4:6.

Вже зі старту другої партії стало зрозуміло, що він буде відбуватись за сценарієм першої. Гаряча боротьба української тенісистки та фанатки Алєксандра Лукашенка продовжилась.

Українка знову першою розмочила нулі на табло, але вже у другому сеті 1:0. Другий гейм у партії дався Еліні вже значно легше. У наступному геймі Сабалєнко вдалось скоротити відставання до мінімуму та взяти подачу українки – 2:1.

Запекла боротьба закінчилась на користь білоруски

Далі білоруська тенісистка взяла два гейми поспіль, один із яких був дуже затяжним. Чи не змогла скористатись українка 2:3. Сабалєнко вперше у другій партії повела у рахунку, а потім збільшила свою перевагу до 2:4.

Однак українка не опустила руки та продовжила боротись. Еліні з брейком вдалось взяти гейм на своїй подачі та скоротити відставання 3:4.

По екватору другого сету тенісистки обмінялись геймами. Тоді рахунок став 4:5, на жаль, на користь Сабалєнко. Аріна закінчила матч на свою користь вже у наступному геймі – 4:6.

Еліна Світоліна закінчує свій шлях на Ролан Гаррос, де показувала відмінну гру. Ще один класний турнір у скарбничку українки після повернення на корт після декрету.

Далі Ролан Гаррос відбудеться без українок.

Зверніть увагу! У півфіналі Ролан Гаррос Аріна Сабалєнко зіграє проти чешки Кароліни Мухової, яка у двох сетах переграла росіянку Анастасію Павлючєнкову – 7:5, 6:2.