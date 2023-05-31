Урочиста церемонія нагородження чемпіонів УПЛ-2022/2023 відбулась у Будинку футболу, що у Києві. Золоті нагороди отримали представники тренерського штабу на чолі з Ігорем Йовічевічем та інші функціонери донецького клубу.

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Шахтар отримав золоті медалі УПЛ-2022/2023 / Фото донецького клубу

Також медалями найвищого ґатунку президент УАФ Андрій Павелко, перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов та директор УПЛ Євген Дикий нагородили 34-х футболістів. Серед них знайшлось місце двом футболістам, які вже покинули команду – Михайлу Мудрику та Сергію Кривцову.

Мудрик у середині січня 2023 року підписав довготривалий контракт із Челсі та став найдорожчим трансфером в історії Шахтаря – 70 мільйонів плюс 30 мільйонів бонусами. Однак за цей час Михайло зробив неоціненний внесок у гру та виступи "гірників".

У сезоні-2022/2023 Кривцов відіграв за "гірників" 11 матчів, у яких не відзначався результативними діями.

Мудрик провів у сезоні, що минає, за Шахтар 18 поєдинків – 10 голів і 8 асистів.

Щодо Кривцова, то центрбек віддав команді 13 років та 31 січня нинішнього року перейшов в американський Маямі Інтер, співвласником якого є легендарний Девід Бекхем.

Шахтар у сезоні-2022/2023 у 14-те став чемпіоном країни. До цього востаннє "гірники" тріумфували у внутрішньому чемпіонаті у сезоні-2019/2020.

Усі переможці УПЛ-2022/2023

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Дмитро Різник, Анатолій Трубін.

Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький, Віктор Корнієнко, Сергій Кривцов.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк, Хусрав Тоіров, Михайло Мудрик.

Нападники: Кевін Келсі, Данило Сікан, Андрій Борячук, Лассіна Траоре.

До слова. Попереду у Шахтаря ще один матч УПЛ, у якому команда Йовічевіча зіграє проти Ворскли.