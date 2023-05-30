Лондонський клуб за підсумками 38 турів АПЛ набрало 44 бали та посіло лише 12-те місце у турнірній таблиці. Це далеко не той результат, на який сподівались "сині". У матчі проти МЮ фанати "аристократів" довели команді, що вже звикли до поразок у сезоні, що минув.

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Мудрик: "Сині", дякую вам за підтримку цього сезону

Навіть прихід Мудрика не допоміг команді повернутись на переможний шлях. Михайло ж взагалі непереконливо стартував у Челсі.

Після останнього матчу сезону проти Ньюкасла (1:1) Мудрик опублікував філософську публікацію в інстаграмі, у якій звернувся до Бога та подякував Челсі за підтримку. Відзначимо, що Мудрик просидів весь поєдинок проти "сорок" на лаві запасних.

Боже, якщо сьогодні я втрачу надію, просто нагадай мені, що твої плани кращі за мої мрії. "Сині", дякую вам за підтримку цього сезону,

– написав Мудрик.

Михайло став жертвою обговорень від моменту свого переходу. Однак більша кількість коментарів була негативного характеру, адже Мудрик ніяк не проявив себе за цих шість місяців у Лондоні. Подейкують, що українець міг перейти у лондонський клуб заради грошей.

15 січня Михайло Мудрик офіційно став футболістом Челсі. Контракт лівого вінгера з "аристократами" розрахований до кінця червня 2031 року.

У своєму першому сезоні за "синіх" відіграв 17 матчів, у яких не забивав, але віддав два асисти. Дуже мала результативність від Михайла.

У ЗМІ літали чутки, що Челсі готове розглянути пропозиції по Мудрику.

29 травня Челсі отримало нового головного тренера. Ним став колишній наставник Тоттенхема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно, з яким уклали угоду на 2 роки з можливістю продовжити співпрацю ще на сезон. Подивимось, як зміна тренера вплине на Мудрика у Челсі.