Декілька родин повернулися, – Світоліна про відбудову будинку в Ірпені, який знищили окупанти

З початку повномасштабного вторгнення Еліна Світоліна активно допомагає Україні медійно, фінансово та конкретними вчинками. У червні 2022 року зіркова тенісистка стала амбасадоркою платформи UNITED24 .

Одним із проєктів, до якого активно залучена Еліна, стала відбудова будинку в Ірпені на вулиці Київській, 53. Перша ракетка України разом із донорами UNITED24 допомагала збирати кошти та сама зробила внесок у 20 тисяч доларів.

До теми Світоліна відвідала Ірпінь: там відбудовують будинок, на який вона допомагала збирати кошти

Перші родини повернулися у зруйновану оселю

Йдеться про ЖК "Мюнхаузен" в Ірпені, який тимчасово опинився в окупації та був напівзруйнований російськими терористами. Так, зі 131 квартири, 37 – згоріли вщент, а більшість мали значні пошкодження. До війни в будинку мешкало 390 людей, з них близько 90 дітей.

Українська тенісистка розповіла на якому етапі знаходиться відбудова. За словами Еліни, вже є перші сім'ї, які повернулися в рідну оселю.

Я була цього року в Ірпені у лютому, і тоді ми поспілкувалися з UNITED24 і вирішили, що я буду робити збір коштів для цього будинку. І вже влітку нам вдалося його закрити з допомогою наших донорів, з допомогою Grammarly – вони дали нам 80 тисяч доларів, та інших донорів, які нам донатили. Тому я рада, що все рухається вперед. Вже декілька родин повернулися, вони вже можуть там жити,

– сказала Світоліна.

Зазначимо, що перша ракетка України також активно допомагає нашим героїчним військовим. Зокрема, з перших днів повномасштабного вторгнення вона активно донатить на потреби добровольчого підрозділу "Хартія", який згодом став бригадою Національної гвардії України. Під час останнього приїзду в Україну, Еліна особисто відвідала передову та передала їм дрони.