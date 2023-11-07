Еліна Світоліна разом із донорами UNITED24 допомагала збирати кошти на відбудову будинку на вулиці Київській, 53, що в Ірпені.

Варте уваги Рівень обізнаності знизився, – Світоліна нагадала іноземцям про війну в Україні

"Коли я приїздила сюди у лютому, моє серце було розбите. Будинок стояв згорілим та був сильно зруйнований російськими снарядами. Сьогодні я рада бачити, як змінюється його фасад, і чути, що деякі сім'ї вже повернулися у свої домівки", – поділилася своїми враженнями Еліна Світоліна.

Еліна Світоліна під час відвідин Ірпеня в лютому та листопаді 2023 року

На початку повномасштабного вторгнення ЖК "Мюнхаузен" в Ірпені тимчасово опинився в окупації та був напівзруйнований росіянами. Зокрема, зі 131 квартири, 37 – згоріли вщент. До війни у будинку мешкало 390 осіб, з них близько 90 дітей.

За даними першого заступника міського голови Ірпеня Андрія Кравчука, усього для відновлення будинку було зібрано 127 тисяч доларів. 20 тисяч доларів особисто пожертвувала Еліна Світоліна. Ще 80 тисяч доларів виділила заснована в Україні компанія "Grammarly".

З липня тут тривають активні будівельні роботи. Завершити відновлення будинку заплановано на травень 2024 року.