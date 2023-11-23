Одним из проектов, в который активно вовлечена Элина, стало восстановление дома в Ирпене по улице Киевской, 53. Первая ракетка Украины вместе с донорами UNITED24 помогала собирать средства и сама внесла вклад в 20 тысяч долларов.

К теме Свитолина посетила Ирпень: там отстраивают дом, на который она помогала собирать средства.

Первые семьи вернулись в разрушенный дом

Речь идет о ЖК "Мюнхаузен" в Ирпене, который временно был в оккупации и находился в полуразрушенном состоянии из-за российских террористов. Так, из 131 квартиры, 37 – сгорели дотла, а большинство имели значительные повреждения. До войны в доме проживало 390 человек, из них около 90 детей.

Украинская теннисистка рассказала, на каком этапе находится восстановление. По словам Элины, уже есть первые семьи, которые вернулись в родной дом.

Я была в этом году в Ирпене в феврале, тогда мы пообщались с UNITED24 и решили, что я буду делать сбор средств для этого дома. И уже летом нам удалось его закрыть с помощью наших доноров, с помощью Grammarly – они дали нам 80 тысяч долларов и других доноров, которые нам донатили. Поэтому я рада, что все двигается вперед. Уже несколько семей вернулись, они уже могут там жить,

– сказала Свитолина.

Отметим, что первая ракетка Украины активно помогает нашим героическим военным. В частности, с первых дней полномасштабного вторжения она активно донатит на нужды добровольческого подразделения "Хартия", впоследствии ставшего бригадой Национальной гвардии Украины. Во время последнего приезда в Украину Элина лично посетила передовую и передала им дроны.

Интересно. 18 ноября Элина Свитолина впервые провела тренировку на корте после восстановления от травмы. Ее возвращение к соревнованиям запланировано на январь 2024 года. В настоящее время она является 25-й ракеткой мира.