Одним із проєктів, до якого активно залучена Еліна, стала відбудова будинку в Ірпені на вулиці Київській, 53. Перша ракетка України разом із донорами UNITED24 допомагала збирати кошти та сама зробила внесок у 20 тисяч доларів.

До теми Світоліна відвідала Ірпінь: там відбудовують будинок, на який вона допомагала збирати кошти

Перші родини повернулися у зруйновану оселю

Йдеться про ЖК "Мюнхаузен" в Ірпені, який тимчасово опинився в окупації та був напівзруйнований російськими терористами. Так, зі 131 квартири, 37 – згоріли вщент, а більшість мали значні пошкодження. До війни в будинку мешкало 390 людей, з них близько 90 дітей.

Українська тенісистка розповіла на якому етапі знаходиться відбудова. За словами Еліни, вже є перші сім'ї, які повернулися в рідну оселю.

Я була цього року в Ірпені у лютому, і тоді ми поспілкувалися з UNITED24 і вирішили, що я буду робити збір коштів для цього будинку. І вже влітку нам вдалося його закрити з допомогою наших донорів, з допомогою Grammarly – вони дали нам 80 тисяч доларів, та інших донорів, які нам донатили. Тому я рада, що все рухається вперед. Вже декілька родин повернулися, вони вже можуть там жити,

– сказала Світоліна.

Зазначимо, що перша ракетка України також активно допомагає нашим героїчним військовим. Зокрема, з перших днів повномасштабного вторгнення вона активно донатить на потреби добровольчого підрозділу "Хартія", який згодом став бригадою Національної гвардії України. Під час останнього приїзду в Україну, Еліна особисто відвідала передову та передала їм дрони.

Цікаво. 18 листопада Еліна Світоліна вперше провела тренування на корті після відновлення від травми. Її повернення до змагань заплановане на січень 2024 року. Наразі вона є 25-ю ракеткою світу.