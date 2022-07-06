Ми станемо не просто новим українським дивом, а й прикладом для всього світу, – Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна відвідала Міжнародну конференцію у Лугано з питань відбудови України. Спортсменка поділилася своїми враженнями від заходу.

Світоліна: Українці – відважні, талановиті, професійні

4 – 5 липня швейцарське Лугано приймало Міжнародну конференцію, де порушуються питання щодо відновлення України, яка продовжує страждати від російської агресії. Еліна Світоліна відвідала цей захід.

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У своїх соцмережах тенісистка поділилася враженнями від конференції.

Щойно закінчилася міжнародна конференція з відновлення України в Лугано, в якій я мала честь брати участь. Не маю сумнівів у тому, що ми переможемо і станемо не просто новим українським дивом, а й прикладом для всього світу,

– написала Еліна.

"Українці – відважні, талановиті, професійні, і сьогодні мають велику підтримку міжнародних партнерів. Я пишаюся Володимиром Зеленським, Кабміном, бізнесом та нашим народом. Упевнена – ми станемо країною, де кожен захоче жити і працювати. Слава Україні", – додала спортсменка.

Світоліна активно допомагає Україні