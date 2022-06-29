Швьонтек: Я дуже рада та вдячна, що ми це влаштовуємо

23 липня у Кракові відбудеться благодійний захід для України за ініціативи першої ракетки світу Іги Швьонтек. Польська тенісистка анонсувала івент під назвою "Іга Швьонтек та друзі для України".

Варте уваги Шевченко та Світоліна відвідали аукціон у Лондоні, де зібрали 1 мільйон доларів для України

На ньому у якості спеціальних гостей будуть присутні амбасадори платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Еліна Світоліна.

На заході виступлять і інші відомі тенісисти: Сергій Стаховський, Агнешка Радванська та Мартін Павельський – разом зі Швьонтек вони зіграють у парах. Потім Іга проведе один сет проти Радванської.

Усі зібрані кошти будуть направлені дітям та підліткам, які постраждали через війну в Україні. Захід співпрацюватиме з фондом Еліни Світоліної, UNITED24 та польським відділом UNICEF.

Сподіваюсь, ми зможемо зустрітись у великій кількості на арені Tauron у Кракові та перед телевізорами, щоб показати силу спорту, коли він об’єднує нас для допомоги і приносить принаймні трохи радості. Я дуже рада та вдячна, що ми це влаштовуємо,

– написала тенісистка у своєму твітері.

Афіша заходу / Фото з твітеру тенісистки

Допомога польської тенісистки