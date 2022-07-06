Свитолина: Украинцы – отважные, талантливые, профессиональные

4 – 5 июля швейцарское Лугано принимало Международную конференцию, где поднимаются вопросы восстановления Украины, которая продолжает страдать от российской агрессии. Элина Свитолина посетила это мероприятие.

Читайте также Больше только у Свитолиной: сколько призовых заработала Цуренко

В своих соцсетях теннисистка поделилась впечатлениями от конференции.

Только закончилась международная конференция по восстановлению Украины в Лугано, в которой я имела честь участвовать. Не сомневаюсь в том, что мы победим и станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира,

– написала Элина.

"Украинцы – отважные, талантливые, профессиональные, и сегодня имеют большую поддержку международных партнеров. Я горжусь Владимиром Зеленским, Кабмином, бизнесом и нашим народом. Уверена – мы станем страной, где каждый захочет жить и работать. Слава Украине", – добавила спортсменка.

Свитолина активно помогает Украине