Світоліна: Це одна з найбільших цілей для мене

Тенісистка зазначила, що поки не планує повертатися на корт. Наразі всі її сили спрямовані на допомогу Україні.

До речі Шевченко та Світоліна відвідали аукціон у Лондоні, де зібрали 1 мільйон доларів для України

Зараз усі мої сили спрямовані на благодійний фонд та на те, як я можу допомогти Україні. Знову взяти ракетку до рук мені не хочеться. Щойно розпочалася війна, для мене було дуже важко виходити на корт і виступати, коли я бачила, через що проходять усі українці та ті люди, які захищають нашу країну,

– сказала Еліна.

Світоліна розповіла, що наразі у неї є велика мотивація допомагати та намагатися щось зробити для України. також вона поділилася своїми новими обов'язками.

"Завдяки платформі UNITED24 ми намагатимемося збирати кошти, щоб допомагати Україні. Це найбільше завдання для нас з Андрієм Шевченком на цей час, робити все можливе, щоб світ не забував про війну, щоб було якнайбільше уваги до України, щоб люди не забували про нас і розуміли, що нам як ніколи потрібна допомога.

Для збору коштів у нас заплановано 5-6 заходів до кінця року. Це благодійні матчі, аукціони, різні зустрічі зі спонсорами. Такими заходами, як, наприклад, проводив Андрій Шевченко, ми нагадуємо, що в нас все ж таки триває війна, ми знаходимося в такому стані, коли нам потрібна допомога", – зазначила тенісистка.

"Для мене особисто важливі такі напрямки, як медицина та допомога дітям"

За словами спортсменки, такими заходами намагаються показати, що відбувається в Україні, і як люди можуть допомогти нашому народові.

"Після того, як будуть зібрані кошти, ми будемо дивитися, який з напрямків UNITED24 буде найгарячішим у той час. Все залежатиме від того, в якому стані зараз буде Україна і що буде найпотрібніше. Ми будемо на це орієнтуватися, щоб придбати саме те, що необхідно зараз. Якби я могла вибирати, то для мене особисто важливі такі напрямки, як медицина та допомога дітям.

Це одна з найбільших цілей для мене. Але я розумію, що Україні треба допомагати за всіма напрямками. Коли ми переможемо, то дуже важливою буде допомога з відновлення інфраструктури.

На цей час я більше фокусуватимуся на медицині, хоча хочеться допомогти за всіма напрямками, за якими працює UNITED24", – розповіла Світоліна.

Амбасадори UNITED24