Світоліна: Українці – відважні, талановиті, професійні
4 – 5 липня швейцарське Лугано приймало Міжнародну конференцію, де порушуються питання щодо відновлення України, яка продовжує страждати від російської агресії. Еліна Світоліна відвідала цей захід.
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У своїх соцмережах тенісистка поділилася враженнями від конференції.
Щойно закінчилася міжнародна конференція з відновлення України в Лугано, в якій я мала честь брати участь. Не маю сумнівів у тому, що ми переможемо і станемо не просто новим українським дивом, а й прикладом для всього світу,
– написала Еліна.
"Українці – відважні, талановиті, професійні, і сьогодні мають велику підтримку міжнародних партнерів. Я пишаюся Володимиром Зеленським, Кабміном, бізнесом та нашим народом. Упевнена – ми станемо країною, де кожен захоче жити і працювати. Слава Україні", – додала спортсменка.
Світоліна активно допомагає Україні
- Світоліна є амбасадоркою платформи UNITED24, яка об'єднує міжнародних партнерів та благодійників, що мають намір допомогти Україні.
- Наразі у її професійній кар'єрі пауза. Еліна чекає на первістка.
- Спортсменка наголосила, що навіть не думає про корт, всі її думки спрямовані на допомогу Україні.
- Світоліна допомагає юним українським тенісистам, які вимушено виїхали з країни через війну.
- 23 липня у Кракові відбудеться благодійний захід для України за ініціативи першої ракетки світу Іги Швьонтек. На ньому у якості спеціальних гостей будуть присутні амбасадори платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Еліна Світоліна.