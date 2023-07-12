У цій грі Еліна змогла здивувати всю спортивну спільноту. Українка здобула перемогу, обірвавши 14-матчеву переможну серію польської тенісистки (1 технічна поразка була, але Іга знялася до матчу).

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Показала клас у грі проти першої ракетки світу

Під час шаленого переможного матчу Еліні також вдавалися неймовірні удари. Один з них став найкращим у ігровому дні на Вімблдоні. Швьонтек чудово прийняла подачу Світоліної під задню лінію, українка справилася з цим ударом, але Іга була вже біля сітки й після своєї відповіді, здавалося, що перекрила весь корт. Але це був день Еліни Світоліної – шаленим бекхендом вона знайшла шпарину, яку не контролювала суперниця та здобула важливе й дуже ефектне очко.

Дивіться відео найкращого удару дня на Вімблдоні

Зазначимо. Після виходу до півфіналу Еліна Світоліна забезпечила собі повернення статусу першої ракетки України. ще три місяці тому, вона була поза топ-1000.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Тенісистки раніше зустрічалися 5 разів, у яких українка здобула 3 перемоги.