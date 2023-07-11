Українська тенісистка Еліна Світоліна сенсаційно перемогла першу ракетку світу Ігу Швьонтек з Польщі у чвертьфіналі Вімблдону. Завдяки цій перемозі українка повернулася до топ-30 рейтингу WTA.

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У LIVE-рейтингу WTA Світоліна піднялася одразу на 49 сходинок та опинилася на 27-й позиції. На рахунку Еліни 1578 очок.

Світоліна обігнала Калініну та повернула статус першої ракетки України. Ангеліна наразі на 28 місці з 1567 пунктами.

Світоліна вже на 27-му місці / скриншот Live WTA Ranking

Зазначимо, що одеситка розпочинала Вімблдон з 76-го місця в рейтингу.

Нагадаємо, що Світоліна повернулася в Тур після декрету у квітні цього року. Після першого турніру в Чарльстоні Еліна займала 1344-е місце. Їй знадобилося лише три місяці, щоб повернутися до топ-30. Неймовірний результат українки! Зазначимо, що Світоліна була третьою ракеткою світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках.

Важливо! У півфінальному матчі Вімблдона-2023 Еліна Світоліна зустрінеться з Маркетою Вондроушовою з Чехії, яка у чвертьфіналі перемогла американку Джессіку Пегулу. Поєдинок відбудеться у четвер, 13 липня.