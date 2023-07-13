Еліна Світоліна втретє у своїй кар'єрі дійшла до півфіналу турнірів серії Grand Slam. У 2023 році Світоліна у чвертьфіналі обіграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек. І завдяки цьому після Вімблдону поверне собі звання першої ракетки України.

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Матч Світоліна – Вондроушова стан першим півфіналом на Вімблдоні 2023. Тенісистки розпочнуть свій матч о 15:30 в четвер, 13 липня.

Де дивитися онлайн матч Світоліна – Вондроушова

Офіційним транслятором матчів серії Grand Slam в Україні є платформа Setanta Sports. Саме тут і відбудеться показ матчу Світоліна – Вондроушова. При цьому трансляція матчу Світоліна – Вондроушова онлайн буде доступна безкоштовно на офіційному сайті.

Окрім того, за кожного унікального глядача матчу Setanta Sports перерахує 10 гривень у фонд Еліни Світоліної. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу юним українським тенісистам та фінансування програм фонду.