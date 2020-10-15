Світоліна перевершила суперниць – українка двічі потрапила у номінацію "Удар місяця"
WTA щомісячно проводить голосування у номінації "Удар місяця". Цього разу вони відзначили відразу два удари першої ракетки України Еліни Світоліни.
Жіноча тенісна асоціація запропонувала обрати тенісистку, яка виконала найкращий удар на турнірах у вересні. У номінацію потрапили Еліна Світоліна (Україна), Кароліна Плішкова (Чехія) та Данка Ковініч (Данія).
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Два удари Світоліни у номінації
Відразу два удари української тенісистки відзначила WTA. Перший з них Еліна зробила на турнірі у Римі проти росіянки Світлани Кузнецової. У тому матчі Світоліна у двох сетах перемогла тенісистку з Росії.
Другий удар WTA виділив на змаганнях у Страсбурзі. Коли Світоліна у півфіналі обіграла Аріну Сабаленко з Білорусі. Додамо, що Світоліна здобула перемогу на цьому турнірі у Франції. У фіналі вона святкувала успіх над представницею Казахстану Єленою Рибакіною.
Асоціація відзначила удар Плішкової у Римі та постріл Ковініч у Страсбурзі.
Проголосувати за один з ударів Еліни Світоліни можна за посиланням.
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