Еліна Світоліна виграла престижний турнір у Франції
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна 26-го вересня виграла 15-й титул у кар'єрі. Світоліна здобула перемогу у Страсбурзі (Франція), здолавши у фіналі представницю Казахстану Єлену Рибакіну.
Єлена Рибакіна – Еліна Світоліна 1:2 (4:6, 6:1, 2:6)
До речі Світоліна вийшла у фінал турніру в Франції, у надважкому матчі перемігши Сабаленко
Хід поєдинку
Тенісистки рівно розпочали поєдинок та впевнено грали на своїх подачах, пише 24 канал. Однак у 5-у геймі Світоліна заробила перші брейк-пойнти і з другої спроби взяла подачу Рибакіної.
У наступному геймі вже 21-річна Рибакіна мала брейк-пойнт, але Еліна, на щастя, відігралася. У підсумку Світоліна довела партію до перемоги з рахунком 6:4.
У другому сеті Світоліна не була схожа саму на себе: Еліна виграла всього один гейм і розгромно програла партію 6:1 за 34 хвилини.
Старт вирішального сету виявився непростим для Еліни: вона відіграла три брейк-пойнти вже у першому геймі на своїй подачі. У шостому геймі Світоліна зробила перший крок до перемоги.
Українська тенісистка зробила брейк та повела з рахунком 5:2. За такого рахунку Світоліна зробила ще один брейк та виграла матч на подачі суперниці.