Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна 26-го вересня виграла 15-й титул у кар'єрі. Світоліна здобула перемогу у Страсбурзі (Франція), здолавши у фіналі представницю Казахстану Єлену Рибакіну.

Єлена Рибакіна – Еліна Світоліна 1:2 (4:6, 6:1, 2:6)

До речі Світоліна вийшла у фінал турніру в Франції, у надважкому матчі перемігши Сабаленко

Хід поєдинку

Тенісистки рівно розпочали поєдинок та впевнено грали на своїх подачах, пише 24 канал. Однак у 5-у геймі Світоліна заробила перші брейк-пойнти і з другої спроби взяла подачу Рибакіної.

У наступному геймі вже 21-річна Рибакіна мала брейк-пойнт, але Еліна, на щастя, відігралася. У підсумку Світоліна довела партію до перемоги з рахунком 6:4.

У другому сеті Світоліна не була схожа саму на себе: Еліна виграла всього один гейм і розгромно програла партію 6:1 за 34 хвилини.

We are headed to a decider!



Elena Rybakina takes the second set, 6-1.#IS20 pic.twitter.com/TVqw4m5s6A — wta (@WTA) September 26, 2020

Старт вирішального сету виявився непростим для Еліни: вона відіграла три брейк-пойнти вже у першому геймі на своїй подачі. У шостому геймі Світоліна зробила перший крок до перемоги.

Українська тенісистка зробила брейк та повела з рахунком 5:2. За такого рахунку Світоліна зробила ще один брейк та виграла матч на подачі суперниці.

Для 26-річної Світоліної це вже 15-й титул WTA. Призовий турнір турніру у Страсбурзі склав понад 202 тисяч доларів. З понеділка, 28-го вересня, Еліна збереже місце у топ-5 рейтингу.



Наступного тижня титулована українська тенісистка стартує на Ролан Гаррос. Світоліна зіграє проти росіянки Варвари Грачової з Росії (WTA №89).