У третьому раунді турніру у Римі перша ракетка України Еліна Світоліна зустрілась проти росіянки Світлани Кузнецовою. Матч відбувався за рівної гри, де сильнішою виявилась тенісистка з України.

Тенісистки провели на корті цілих 1 годину 55 хвилин. Українка у двох сетах перемогла суперницю з Росії. пише 24 канал.

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Еліна Світоліна (Україна) – Світлана Кузнецова (Росія) 2:0 (7:6(6), 6:4)

Світоліна стала єдиною з українок, які залишилось провести свій поєдинок проти росіянки. Раніше інша українська тенісистка Даяна Ястремська у двох сетах поступилась другій ракетці світу Сімоні Халеп.

Перший гейм був за українкою, але у наступному росіянка Кузнецова взяла свою подачу під нуль та зрівняла рахунок. Далі Світоліна у трьох геймах двічі була сильнішою за суперницю, віддавши Кузнецовій лише один гейм.

За рахунку 2:3 на корті почало відбуватись щось неймовірне. Тенісистки впевнено брали свої подачі, тому доля першого сету вирішилась лише на тай-брейку. У якому росіянка тричі програвала на своїй подачі, чим скористалась українка Світоліна та залишила перший сет за собою.

Світоліна впевнено розпочала другий сет, взявши гейм на подачі росіянки. Наступний гейм Світоліна також залишилась за собою. Далі у матчі на любителів тенісу чекав камбек від Кузнецової, яка змогла відігратись із рахунку 0:2 у 2:2.

Другий сет відбувався повністю за сценарієм першого, тенісистки дуже добре підготувались до поєдинку та вивчили техніку одна одної, що вилилось у гру на корті. Обидві тенісистки по черзі брали гейми на своїх подачах, але тут сильнішою виявилась таки Еліна.

Цікаво! Світоліна не виконала у матчі жодної подачі на виліт, натомість зробила дві подвійні помилки та відіграла 4 із 6 брейк-пойнтів.

Еліна Світоліна у наступному раунді зіграє проти переможниці матчу Полона Херцог (Словенія) / Маркета Вондроушова (Чехія).