WTA ежемесячно проводит голосование в номинации "Удар месяца". На этот раз они отметили сразу два удара первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Женская теннисная ассоциация предложила выбрать теннисистку, которая выполнила лучший удар на турнирах в сентябре. В номинацию попали Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия) и Данка Ковинич (Дания).

Достойно внимания: Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA, Свитолина осталась пятой

Два удара Свитолиной в номинации

Сразу два удара украинской теннисистки отметила WTA. Первый из них Элина сделала на турнире в Риме против россиянки Светланы Кузнецовой. В том матче Свитолина в двух сетах победила теннисистку из России.

Второй удар WTA выделил на соревнованиях в Страсбурге. Когда Свитолина в полуфинале обыграла Арину Соболенко из Беларуси. Добавим, что Свитолина одержала победу на этом турнире во Франции. В финале она праздновала успех над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Ассоциация отметила удар Плишковой в Риме и выстрел Ковинич в Страсбурге.

Проголосовать за один из ударов Элины Свитолиной можно по ссылке.

Топ-4 лучших удара по версии WTA смотрите видео