Свитолина превзошла соперниц – украинка дважды попала в номинацию "Удар месяца"
WTA ежемесячно проводит голосование в номинации "Удар месяца". На этот раз они отметили сразу два удара первой ракетки Украины Элины Свитолиной.
Женская теннисная ассоциация предложила выбрать теннисистку, которая выполнила лучший удар на турнирах в сентябре. В номинацию попали Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия) и Данка Ковинич (Дания).
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Два удара Свитолиной в номинации
Сразу два удара украинской теннисистки отметила WTA. Первый из них Элина сделала на турнире в Риме против россиянки Светланы Кузнецовой. В том матче Свитолина в двух сетах победила теннисистку из России.
Второй удар WTA выделил на соревнованиях в Страсбурге. Когда Свитолина в полуфинале обыграла Арину Соболенко из Беларуси. Добавим, что Свитолина одержала победу на этом турнире во Франции. В финале она праздновала успех над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Ассоциация отметила удар Плишковой в Риме и выстрел Ковинич в Страсбурге.
Проголосовать за один из ударов Элины Свитолиной можно по ссылке.
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