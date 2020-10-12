Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 12 жовтня.

В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла п'яту позицію.

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За підсумками Ролан Гаррос, Даяна Ястремська опустилася на одну позицію (29 місце), а Катерина Козлова – на п'ять (104 місце).

Марта Костюк, завдяки дебюту в основі французького Шолома, піднялася на шість позицій і оновила особистий рекорд – 113 місце. У парній класифікації Костюк піднялася відразу на 152 рядки і тепер займає 120 місце. Марта дійшла до чвертьфіналу на парному Ролан Гаррос (в дуеті з Олександрою Сасновіч з Білорусі).

У топ-10 рейтингу відбулося кілька змін – фіналістка French Open Софія Кенін піднялася на четверту сходинку, в десятку увірвалася Петра Квітова. Чемпіонка Ролан Гаррос Іга Швентек піднялася аж на 37 рядків і зараз займає 17 місце.

Українки в рейтингу WTA