Суркіс відповів на критику Маркевича, пригадавши йому роботу у Росії

Мирон Маркевич був одним із перших, хто різко прокоментував позицію Динамо щодо збірної України. Тепер легендарний тренер отримав від президента киян жорстку відповідь.

Суркіс: Хай поверне гроші, які заробив у Росії

Наставник назвав ситуацію, у якій Динамо не хотіло відпускати футболістів у збірну, свавіллям. Мирон Маркевич назвав братів Суркісів українофобами та закликав не впускати їх назад в Україні.

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Президент Динамо не став чекати з відповіддю. Ігор Суркіс пригадав Маркевичу його роботу у ворожому чемпіонаті.

У 2002 році Мирон Маркевич очолював російський Анжи.

Читаю істерику, яка розгорілася в пресі, того ж таки Маркевича, наприклад, і хочу йому сказати: нехай він спочатку поверне гроші, які заробив у Росії. Я, на відміну від нього, ніколи там не працював,

– відповів Ігор Суркіс.

Після цілої гори критики Динамо погодилось відпустити гравців у збірну. Футболісти прибудуть у розташування 3 травня, а збір національна команда розпочне 2 травня. Із різкою заявою до клубу звернувся ультрас "біло-синіх".

У списку головної команди країни на тренувальний збір, який відбудеться у Словенії, аж 12 динамівців. На збірну чекає ряд контрольних спарингів. А вже 1 червня Україна зіграє на виїзді проти Шотландії у плей-офф відбору ЧС-2022.