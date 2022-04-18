Подальша доля Динамо
Маркевич наголосив, що українці не мають дозволити Суркісам повернутися в Україну. За його словами, існування Динамо можливе і без них.
До теми Суркіси завжди були українофобами, – Маркевич про дивне рішення Динамо, яке підведе Україну
Якщо ми дозволимо їм повернутись, тоді ми нічого не варті. Це буде повний маразм,
– наголосив тренер.
"Динамо має існувати! Це символ та гордість України. Але клубом мають займатися люди, які люблять Динамо та Україну, а не ось це", – переконаний фахівець.
Маркевич вважає, що Динамо, Шахтар та Металіст не зникнуть з футбольної карти України.
"Я не думаю, що зараз буде легко утримувати Динамо. Потрібно знайти таких людей, які розвиватимуть клуб. Я впевнений, що з Динамо, Шахтарем та Металістом буде все добре, головне, щоб ми перемогли", – додав Маркевич.
Дивна позиція Динамо
- Незабаром, 1 травня, збірна України має розпочати підготовчий збір у Словенії. Проте у Динамо заявили, що не відпустять своїх гравців до тренувань збірної найближчим часом.
- За словами президента Динамо Ігоря Суркіса, гравці зможуть доєднатися до національної команди аж 23 травня, а це за тиждень до матчу проти Шотландії.
- Григорій Суркіс є народним депутатом від фракції "Опозиційна платформа – За життя", а також є почесним президентом Федерації футболу України.
- Ігор Суркіс є президентом Динамо з 2002 року.