Суркіс сказав, що всі гравці будуть в розташуванні збірної, коли буде потрібно, – Павелко
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Президент УАФ Андрій Павелко розповів про розмову з власником Динамо Ігорем Суркісом, а також про конфлікт навколо київського клуба. За його словами, у них вийшла досить конструктивна розмова.
Павелко: Ми швидко знайшли всі добрі слова підтримки
З 1 травня збірна Україна розпочне тренувальний збір у Словенії. Раніше керівництво Динамо заявляло, що гравці не зможуть доєднатися до національної команди у цей період.
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На щастя, все ж таки вдалося порозумітися київському клубу та УАФ. Андрій Павелко розповів про розмову з власником Динамо Ігорем Суркісом.
Зараз дуже важкі часи для українського футболу. І дуже важливо, що ми швидко знайшли всі добрі слова підтримки, не було ні секунди сумнівів в нашій розмові,
– запевнив Павелко.
Головний тренер збірної раніше повідомляв, що динамівці доєднаються до збірної 5 травня.
"Вона була дуже конструктивна, і стосовно всіх питань щодо збірної Ігор Суркіс сказав, що ми все надамо й усі гравці будуть в розташуванні команди, коли буде потрібно.
Я впевнений, що саме ці часи війни створять нові можливості для об’єднання всіх, хто має можливості та бажання розвивати футбол після нашої перемоги над фашизмом, що прийшов у наш дім", – додав керівник УАФ.
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