Павелко: Мы быстро нашли все добрые слова поддержки
С 1 мая сборная Украины приступит к тренировочному сбору в Словении. Ранее руководство Динамо заявляло, что игроки не смогут присоединиться к национальной команде в этот период.
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К счастью, все же удалось найти общий язык киевскому клубу и УАФ. Андрей Павелко рассказал о разговоре с владельцем Динамо Игорем Суркисом.
Сейчас очень тяжелое время для украинского футбола. И очень важно, что мы быстро нашли все добрые слова поддержки, не было ни секунды сомнений в нашем разговоре,
– заверил Павелко.
Главный тренер сборной ранее сообщал, что динамовцы присоединятся к сборной 5 мая.
"Она была очень конструктивна, и по всем вопросам по сборной Игорь Суркис сказал, что мы все предоставим и все игроки будут в расположении команды, когда потребуется.
Я уверен, что именно эти времена войны создадут новые возможности для объединения всех, кто имеет возможности и желание развивать футбол после нашей победы над пришедшим в наш дом фашизмом", – добавил руководитель УАФ.
- Матч сборной Украины против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 состоится 1 июня.
- Победитель матча Украина – Шотландия сыграет 5 июня в финале плей-офф отбора против сборной Уэльса.