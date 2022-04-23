Павелко: Мы быстро нашли все добрые слова поддержки

С 1 мая сборная Украины приступит к тренировочному сбору в Словении. Ранее руководство Динамо заявляло, что игроки не смогут присоединиться к национальной команде в этот период.

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К счастью, все же удалось найти общий язык киевскому клубу и УАФ. Андрей Павелко рассказал о разговоре с владельцем Динамо Игорем Суркисом.

Сейчас очень тяжелое время для украинского футбола. И очень важно, что мы быстро нашли все добрые слова поддержки, не было ни секунды сомнений в нашем разговоре,

– заверил Павелко.

Главный тренер сборной ранее сообщал, что динамовцы присоединятся к сборной 5 мая.

"Она была очень конструктивна, и по всем вопросам по сборной Игорь Суркис сказал, что мы все предоставим и все игроки будут в расположении команды, когда потребуется.

Я уверен, что именно эти времена войны создадут новые возможности для объединения всех, кто имеет возможности и желание развивать футбол после нашей победы над пришедшим в наш дом фашизмом", – добавил руководитель УАФ.