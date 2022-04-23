Павелко: Ми швидко знайшли всі добрі слова підтримки

З 1 травня збірна Україна розпочне тренувальний збір у Словенії. Раніше керівництво Динамо заявляло, що гравці не зможуть доєднатися до національної команди у цей період.

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На щастя, все ж таки вдалося порозумітися київському клубу та УАФ. Андрій Павелко розповів про розмову з власником Динамо Ігорем Суркісом.

Зараз дуже важкі часи для українського футболу. І дуже важливо, що ми швидко знайшли всі добрі слова підтримки, не було ні секунди сумнівів в нашій розмові,

– запевнив Павелко.

Головний тренер збірної раніше повідомляв, що динамівці доєднаються до збірної 5 травня.

"Вона була дуже конструктивна, і стосовно всіх питань щодо збірної Ігор Суркіс сказав, що ми все надамо й усі гравці будуть в розташуванні команди, коли буде потрібно.

Я впевнений, що саме ці часи війни створять нові можливості для об’єднання всіх, хто має можливості та бажання розвивати футбол після нашої перемоги над фашизмом, що прийшов у наш дім", – додав керівник УАФ.