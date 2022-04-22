Коли Динамо доєднається до основної команди

За словами Петракова, гравці Динамо доєднаються до збору збірної 5 травня. Наставник розповів про розмову з тренером Динамо Мірчею Луческу.

До слова Не потрібно вигадувати причин, яких не існує – Петраков шокований позицією Динамо

Мені зателефонував Мірча Луческу: "Хлопці під моїм наглядом зіграють по 45 хвилин і до тебе приїдуть". Я поміркував і вирішив відпустити їх. Вони зіграють 4-го з Базелем і 5-го, гадаю, уже будуть на місці. Це моє рішення в такий скрутний час. Хай це піде нам на користь,

– розповів тренер.

З 1 травня збірна Україна розпочне тренувальний збір у Словенії. Петраков задоволений умовами для майбутніх тренувань національної команди.

"Президент УЄФА Александер Чеферін нам дуже допоміг у ці важкі часи. База там нова, і поля поруч. Від Любляни 40 кілометрів, від аеропорту – 10. Усі умови – тільки готуйся до матчів. 30 травня ми можемо просто з Любляни летіти до Шотландії", – сказав фахівець.

"Фартова Польща"

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У збірної України був варіант останній спаринг перед Шотландією зіграти з Англією, Петраков розповів, чому не відбудеться цей матч.

Так, я просив, щоб запропонували збірній Англії. Але Гарет Саутгейт збирає команду 30 травня. Ми явно не встигаємо вкластися в терміни, тож матчу не буде. Я попросив звернутися до Північної Ірландії. У них раніше завершується чемпіонат… Шукаємо варіанти наразі, щоб зіграти 26 травня. Саме зберуться всі наші легіонери — з Англії, Італії, Бельгії,

– зазначив Петраков.

Головний тренер "синьо-жовтих" прокоментував, чому домашні поєдинки команди у Лізі націй відбудуться саме у Польщі.

"Це ініціатива президента УАФ Андрія Павелка у ситуації, якщо через воєнний стан не буде можливості провести ці матчі в Україні. Він розмовляв із головою Польського футбольного союзу. Я погодився. Польща для мене фартова! 2019 року ми там грали в Лодзі у фіналі чемпіонату світу. Можна навіть зіграти на тих самих стадіонах від 15-ти до 18-ти тисяч місць. Вони невеликі, й українці прийдуть за нас повболівати", – додав наставник.