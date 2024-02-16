Клаусула у 300 мільйонів: Суркіс повісив цінник на головний діамант Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс дуже розраховує на талант Миколи Шапаренко. 25-річний футболіст може стати наступним гучним трансфером столичного клубу.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко через розрив хрестоподібних зв'язок пропустив майже 8 місяців. Поступово талановитий футболіст повертає свою попередню форму.

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Захмарна клаусула Шапаренка

Під час підготовки до другої половини сезону Шапаренко відзначився забитим голом у переможному матчі проти латвійського РФШ (1:0).

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає Миколу одним з найкращих хавбеків Європи. Напівжартома він назвав клаусулу на динамівця, яка перевершила суму відступних за Георгія Судакова.

Колю, я тебе вважаю одним із найсильніших півзахисників у Європі. Бажаю тобі повернутись на твої колишні кондиції. Якщо в когось клаусула 150 млн, то в тебе має бути 300. Бажаю, щоб ти швидше знайшов упевненість, яка в тебе була до травми. На тебе чекає велике майбутнє,

– сказав Суркіс у відеозверненні до Шапаренка.

Нагадаємо, що нещодавно донецький Шахтар перепідписав Георгія Судакова, встановивши клаусулу в розмірі 150 мільйонів євро.

Кар'єра Шапаренка у Динамо