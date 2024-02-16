Полузащитник Динамо Николай Шапаренко из-за разрыва крестообразных связок пропустил почти 8 месяцев. Постепенно талантливый футболист возвращает свою прежнюю форму.
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Заоблачная клаусула Шапаренко
Во время подготовки ко второй половине сезона Шапаренко отметился забитым голом в победном матче против латвийского РФШ (1:0).
Президент Динамо Игорь Суркис считает Николая одним из лучших хавбеков Европы. Полушутя он назвал клаусулу на динамовца, которая превзошла сумму отступных за Георгия Судакова.
Коля, я тебя считаю одним из сильнейших полузащитников в Европе. Желаю тебе вернуться на твои прежние кондиции. Если у кого-то клаусула 150 млн, то у тебя должно быть 300. Желаю, чтобы ты быстрее обрел уверенность, которая у тебя была до травмы. Тебя ждет большое будущее,
– сказал Суркис в видеообращении к Шапаренко.
Напомним, что недавно донецкий Шахтер переподписал Георгия Судакова, установив клаусулу в размере 150 миллионов евро.
Карьера Шапаренко в Динамо
- Напомним, что Николай Шапаренко подписал контракт с Динамо летом 2015 года. Тогда юному футболисту было 16 лет.
- В главной команде "бело-синих" Шапаренко дебютировал в 2017 году. Всего на его счету 156 матчей за Динамо во всех турнирах, 19 голов и 18 ассистов.
- Контракт Шапаренко со столичным клубом рассчитан до конца сентября 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 6 миллионов евро.