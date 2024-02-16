Півзахисник Динамо Микола Шапаренко через розрив хрестоподібних зв'язок пропустив майже 8 місяців. Поступово талановитий футболіст повертає свою попередню форму.
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Захмарна клаусула Шапаренка
Під час підготовки до другої половини сезону Шапаренко відзначився забитим голом у переможному матчі проти латвійського РФШ (1:0).
Президент Динамо Ігор Суркіс вважає Миколу одним з найкращих хавбеків Європи. Напівжартома він назвав клаусулу на динамівця, яка перевершила суму відступних за Георгія Судакова.
Колю, я тебе вважаю одним із найсильніших півзахисників у Європі. Бажаю тобі повернутись на твої колишні кондиції. Якщо в когось клаусула 150 млн, то в тебе має бути 300. Бажаю, щоб ти швидше знайшов упевненість, яка в тебе була до травми. На тебе чекає велике майбутнє,
– сказав Суркіс у відеозверненні до Шапаренка.
Нагадаємо, що нещодавно донецький Шахтар перепідписав Георгія Судакова, встановивши клаусулу в розмірі 150 мільйонів євро.
Кар'єра Шапаренка у Динамо
- Нагадаємо, що Микола Шапаренко підписав контракт з Динамо влітку 2015 року. Тоді юному футболісту було 16 років.
- У головній команді "біло-синіх" Шапаренко дебютував у 2017 році. Загалом на його рахунку 156 матчів за Динамо у всіх турнірах, 19 голів та 18 асистів.
- Контракт Шапаренка зі столичним клубом розрахований до кінця вересня 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює 25-річного хавбека у 6 мільйонів євро.