Динамо – Петрокуб (Молдова) 1:1

Голи: Супряга, 29 – Платіця, 2

Суперник Динамо у минулому сезоні чемпіонату Молдови здобув срібні нагороди. Не знітився Петроклуб і перед гучним ім'ям столичного клубу, пише 24 Канал.

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Супряга знову забиває

Вже в дебюті матчу Руслан Нещерет змушений був діставати м'яч із сітки воріт. Кияни не втримали Платіцу після розіграшу стандартного положення.

"Холодний душ" подіяв на підопічних Олександра Шовковського. На 29-й хвилині першого тайму Дячук вивів на ударну позицію Супрягу, який вразив дальній кут воріт Петрокуба. Зазначимо, що це другий забитий м'яч Владислава на зборах.

"Біло-сині" мали можливість здобути четверту перемогу на зборах. Проте ударам активних Беніто, Царенка та того ж Супряги бракувало влучності. У підсумку поєдинок завершився внічию – 1:1.

Склад Динамо: Нещерет (Моргун, 46) – Дубінчак, Дячук, Сирота, Гусєв, Михавко (Пономаренко, 46) – Шапаренко (Шепелєв, 46), Царенко, Діалло, Беніто – Супряга.

Свій останній матч на зборах в Туреччині динамівці зіграють 17 лютого проти молдовського Шерифа. А вже 25 лютого команда Шовського зіграє календарний матч чемпіонату України проти Металіста 1925.

Відеоогляд матчу Динамо – Петрокуб