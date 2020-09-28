Розмови про відхід Владислава Супряги з "Динамо" не вщухають. Італійська "Болонья", яка прагне купити футболіста, зробила все можливе для трансферу.

Головний тренер "Болоньї" Сініша Михайлович розповів про ситуацію з переговорами щодо трансферу Супряги. Про це повідомляє TMW.

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Ми зробили свою роботу

Михайлович підтвердив, що хоче, аби "Болонья" підсилила свій склад на сезон-2020/2021. Однак наставник готовий працювати з чинним складом.

"Кожен тренер хоче підсилення. Іноді ви залишаєтеся задоволені, іноді – ні. Моє завдання як тренера – працювати з гравцями, яких клуб мені забезпечив. Я вірю в наше керівництво, подивимося, що ми зможемо зробити", – сказав Михайлович.

Він повідомив, що трансфер 20-річного Супряги залежить винятково від "Динамо".

Ми зробили свою роботу по трансферу Супряги, тепер все залежить від "Динамо",

– сказав Михайлович на пресконференції перед матчем з "Пармою".

Що відомо про продаж Супряги

На початку серпня з'явилася інформація, що Владиславом Супрягою цікавляться клуби італійської Серії А. Окрім інтересу "Болоньї", повідомлялося про зацікавленість "Лаціо".

З плином часу представники "Болоньї" публічно почали говорити про інтерес до Супряги. Зокрема, інформація була підтверджена спортивним директором "Болоньї" Ріккардо Бігоном.

Повідомлялося, що трансфер залежить від рішення президента "Динамо" Ігоря Суркіса.

Наразі "Динамо" не вирішило чи продавати Владислава. Ситуація начебто залежить від того, чи гратиме "Динамо" у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Кияни буцімто готові продати форварда за 20 мільйонів євро. Також була інформація, що Супряга може перейти у "Болонью" за 12 мільйонів євро, а ще 3 мільйони будуть заплачені киянам у вигляді бонусів.

За іншою версією, на Супрягу розраховує наставник киян Мірча Луческу. Якщо "Динамо" пройде у груповий етап Ліги чемпіонів, то нападник залишиться у Києві.