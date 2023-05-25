24 травня українська тенісистка повинна була вийти на корт проти суперниці з Нової Зеландії Ерін Раутліфф. За деякий час до початку матчу стало відомо, що суперниця українки знімається з турніру у Страсбурзі, що гарантує Еліні автоматичний прохід у чвертьфінал змагань, пише 24 Канал.

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Українсько-російське протистояння на корті

Ось так легко без боротьби українка пройшла у наступну стадію турніру WTA. Тому Світоліній нічого не залишалось, як чекати матч, у якому визначиться її наступна суперниця. У зустрічі росіянки Варвари Грачової та француженки Селени Янічевич перемогла перша – 2:0 (6:2, 6:1).

Тепер на Світоліну чекає справжня битва на корті проти представниці з Росії Грачової. Це принципова гра з огляду на війну в Україні, яку розв'язала Росія.

Цікаво, що Грачова намагається змінити громадянство Росії, адже вже багато років живе те тренується у Франції.

Це буде вже не перша зустріч цих тенісисток на одному корті. Раніше Світоліна та Грачова грали між собою у 2020-му році на "Ролан Гаррос". Тоді перемогу у матчі здобула українка – 7:6 та 6:4.

Світоліна, яка посідає 508-му сходинку рейтингу WTA зійдеться з 44-ю ракеткою світу.

Їх чвертьфінальна зустріч запланована на 25 травня. Орієнтовний початок зустрічі о 15:00 (за Києвом).

Нагадаємо! На старті турніру у Страсбурзі українська тенісистка здолала у двох сетах американку Луїзу Чіріко – 6:4, 7:6.

У разі перемоги над росіянкою Світоліна у півфіналі зіграє проти переможниці пари француженки Клари Бюрель та американки Бернарди Пери. Їх зустріч відбудеться теж 25 травня.