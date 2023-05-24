Еліна Світоліна поступово повертає свою колишню форму. Українка з перемоги стартувала у розіграші турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі, здолавши у двох сетах американку Луїзу Чіріко.

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Вийшла у чвертьфінал без боротьби

У середу, 24 травня, Світоліна повинна була зіграти у 1/8 фіналу з австралійкою Ерін Раутліфф. Проте їхній матч не відбувся через відмову представниці Австралії. Як пояснили організатори, тенісистка зазнала травми живота та достроково залишила змагання.

Таким чином, Світоліна без турнірної боротьби вийшла до чвертьфіналу. До речі, востаннє українська тенісистка змагалася на цій стадії у WTA-турі у березні минулого року. Тоді Еліна поступилася колумбійці Камілі Осоріо на турнірі WTA 250 у Монтерреї.

Наступна суперниця українки визначиться в матчі тенісистки без прапора Варвари Грачової та Селени Яніцієвич з Франції.

До слова. Еліна Світоліна у своїй кар'єрі вже вигравала турнір в Страсбурзі. У 2020 році українська тенісистка у фінальному матчі перемогла Єлену Рибакіну з Казахстану.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна отримала wild card на турнір WTA у Нідерландах. Змагання на трав'яних кортах у Гертогенбосі відбуватимуться з 12-го по 18-те червня 2023 року.