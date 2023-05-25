24 мая украинская теннисистка должна была выйти на корт против соперницы из Новой Зеландии Эрин Раутлифф. За некоторое время до начала матча стало известно, что соперница украинки снимается с турнира в Страсбурге, что гарантирует Элине автоматический проход в четвертьфинал соревнований, пишет 24 Канал.

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Украинско-российское противостояние на корте

Вот так легко без борьбы украинская прошла в следующую стадию турнира WTA. Поэтому Свитолиной ничего не оставалось, как ждать матча, в котором определится ее следующая соперница. Во встрече россиянки Варвары Грачевой и француженки Селены Яничевич победила первая – 2:0 (6:2, 6:1).

Теперь Свитолине ждет настоящее сражение на корте против представительницы из России Грачевой. Это принципиальная игра с учетом войны в Украине, которую развязала Россия.

Интересно, что Грачева пытается изменить гражданство России, ведь уже много лет живет и тренируется во Франции.

Это будет уже не первая встреча этих теннисисток на одном корте. Ранее Свитолина и Грачева играли между собой в 2020 году на "Ролан Гаррос". Тогда победу в матче одержала украинка – 7:6 и 6:4.

Свитолина, которая занимает 508-ю строчку рейтинга WTA, сойдется с 44-й ракеткой мира.

Их четвертьфинальная встреча намечена на 25 мая. Ориентировочное начало встречи в 15:00 (по Киеву).

Напомним! На старте турнира в Страсбурге украинская теннисистка одолела в двух сетах американку Луизу Чирико - 6:4, 7:6.

В случае победы над россиянкой Свитолина в полуфинале сыграет против победительницы пары француженки Клары Бюрель и американки Бернарды Перри. Их встреча состоится тоже 25 мая.