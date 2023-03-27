54-та ракетка світу Варвара Грачова вже сім років живе та тренується у Франції. Наступним кроком для життя у цій європейській країні – зміна громадянства. Тенісистка хоче позбутись свого російського паспорта заради французького.

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22-річна спортсменка зібрала та подала усі необхідні документи, аби змінити громадянство. Торік Грачора вже навіть успішно склала екзамен на знання французької мови.

Цікаво, що начебто таке рішення Варвари не стосується повномасштабного вторгнення її рідної країни в Україну. Однак це більше схоже на виправдання, аніж на правду. Можливо, у Грачової ще існує здоровий глузд, тому вона вирішила відректись усього, що стосується її ворожої країни.

Вже незабаром Грачова може вийти на корт під прапором Франції, що дозволить їй без проблем виступати на усіх престижних турнірах та навіть Олімпіаді. Очікується, що вже на Ролан Гаррос Грачова представлятиме Францію.

До слова. Ролан Гаррос-2023 розпочнеться 28 травня та триватиме до 11 червня.

Відзначимо, що ще російська тенісистка не провела жодного матчу за збірну своєї країни. Тому без перешкод може виступати у поєдинках Кубка Біллі Джин Кінг та Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що 5 березня 2023 року Грачова грала у фіналі в Остіні проти українки Марти Костюк. Киянка у двох сетах переграла російську суперницю та здобула свій дебютний титул на рівні WTA. Костюк не потиснула руку Грачовій.

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