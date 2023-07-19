Новому тренеру слід задуматись: лідер Шахтаря загадково пригадав успіх при Йовічевічі

Донецький Шахтар все ніяк не може перемогти під керівництвом Патріка ван Леувена. Вже протягом чотирьох поспіль матчів "гірники" не перемагають.

Все почалось із бойової мирової із АЗ 3:3. Далі донеччани впали у вже 3-матчеву серію поразок, серед яких дві поразки по 5:0 від афінського АЕКа та Дордрехта. 18 липня Шахтар теж не зміг здобути першу перемогу під керівництвом нового головного тренера.

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Цікава ностальгія від півзахисника

"Гірники" поступились Аяксу 3:0. Донеччани вже три матчі не забивають.

На тлі таких провалів півзахисник команди Георгій Судаков вирішив пригадати дострокове чемпіонство Шахтаря у минулому сезоні-2022/2023 до якого "гірників" привів Ігор Йовічевіч, якого виперли з донецького клубу.

Цікаво, чому Георгій так несподівано пригадав цей успіх із Йовічевічем, коли команду очолює вже новий наставник? Просто приємні спогади чи ностальгія по хорватському спеціалісту?



Судаков пригадав чемпіонство Шахтаря / Скриншот із інстаграму Георгія

Відзначимо, що Судаков разом із іншими збірниками приєднався до команди дещо пізніше. Адже відіграв за збірну України на молодіжному Євро-2023, де був одним із найкращих. До слова, гол Георгія увійшов у топ-3 найкращих м'ячів турніру.