М'ячі Георгія Судакова та Артема Бондаренка визнали одними із найкращих на Євро-2023, яке відбувалось у Грузії та Румунії. Обидва були забиті у чвертьфіналі турніру у ворота Франції.

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Українці серед найкращих

Судаков зі своїм голом після крутої передачі Михайла Мудрика замкнув топ-3, а м'яч Бондаренка, який познущався із захисника, отримав почесне п'яте місце. Тоді той поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь України. Третій гол забив теж Георгій Судаков, але із пенальті, яке зробив Мудрик.

Найкращим голом молодіжного Євро-2023 визнали м'яч Жоау Невеша у матчі Португалія – Бельгії (2:1) у рамках 3-го туру групового етапу.

Також у п'ятірку найкращих потрапили грузин Зуріко Давіташвілі (2-г позиція, Нідерланди – Грузія) та француз Арно Калімуендо (5 місце, Франція – Італія).

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Нагадаємо, що команда Руслана Ротаня дійшла до півфіналу турніру, де розгромно поступилась Іспанії 5:1.

Переможцем молодіжного Євро-2023 стала Англія, яка у фіналі мінімально обіграла іспанців 1:0. Відзначимо, що на дев'ятій компенсованій до матчу хвилині "Фурія Роха" не реалізувала пенальті, а команди дограли поєдинок у меншості через два вилучення.