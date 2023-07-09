На початку липня Шахтар оголосив про звільнення головного тренера Ігора Йовічевіча. Хорват пропрацював на чолі "гірників" один сезон, вигравши УПЛ та вийшовши в 1/8 фіналу Ліги Європи.

До теми Шахтар оголосив про звільнення Ігора Йовічевіча після успішного сезону

Тим часом, спеціаліст не залишався довго без роботи. Різні ЗМІ пророкували йому роботу в Саудівській Аравії і тепер ці чутки знайшли підтвердження.

Ігор офіційно призначений наставником клубу Аль-Раед з міста Бурайда. Термін дії контракту невідомий. Минулого сезону саудівська команда посіла 10 місце у місцевій Прем'єр-лізі.

На відміну від багатьох аравійських команд, Аль-Раед поки не заманював відомих футболістів високими зарплатами. Основу команди складають місцеві гравці, а нечисленні легіонери з Алжира чи Франції не грали на топ-рівнях.

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Нагадаємо, що Йовічевіч під час ігрової кар'єри їздив в Азію, але аж у Китай. На тренерському містку хорват очолював Карпати, словенське Цельє, загребське Динамо, Дніпро-1 та Шахтар.

До слова, на місце Ігора у Шахтар прийшов Патрік ван Леувен, який підписав з клубом контракт на два роки. Минулим місцем роботи нідерландця була Зоря.