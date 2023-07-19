Все почалось із бойової мирової із АЗ 3:3. Далі донеччани впали у вже 3-матчеву серію поразок, серед яких дві поразки по 5:0 від афінського АЕКа та Дордрехта. 18 липня Шахтар теж не зміг здобути першу перемогу під керівництвом нового головного тренера.
До теми Новий тренер без перемог: Шахтар вдруге поспіль розгромно програв перед стартом УПЛ
Цікава ностальгія від півзахисника
"Гірники" поступились Аяксу 3:0. Донеччани вже три матчі не забивають.
На тлі таких провалів півзахисник команди Георгій Судаков вирішив пригадати дострокове чемпіонство Шахтаря у минулому сезоні-2022/2023 до якого "гірників" привів Ігор Йовічевіч, якого виперли з донецького клубу.
Цікаво, чому Георгій так несподівано пригадав цей успіх із Йовічевічем, коли команду очолює вже новий наставник? Просто приємні спогади чи ностальгія по хорватському спеціалісту?
Судаков пригадав чемпіонство Шахтаря / Скриншот із інстаграму Георгія
Відзначимо, що Судаков разом із іншими збірниками приєднався до команди дещо пізніше. Адже відіграв за збірну України на молодіжному Євро-2023, де був одним із найкращих. До слова, гол Георгія увійшов у топ-3 найкращих м'ячів турніру.
- 30 червня Шахтар залишився без головного тренера, а вже 3 липня команду очолив вже колишній наставник луганської Зорі Патрік ван Леувен. Нідерландець підписав контракт до кінця червня 2025 року.
- Йовічевіч же опинився у Аль-Раеді, з яким уклав угоду до 30 червня 2024 року.
- Нагадаємо, що хорват провів на чолі "гірників" 40 матчів та привів команду до найскладнішого чемпіонства в історії клубу. Йовічевіч в умовах війни в Україні фактично збудував колектив із нуля за короткий час.