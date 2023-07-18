Аякс – Шахтар 3:0

Голи: Кудус, 18 (пен), 34, Бергвейн, 32.

Донецький Шахтар проводить передсезонні збори в Нідерландах. Команда цього літа змінила тренера після успішного сезону, пише 24 канал.

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Замість Ігора Йовічевіча, який зробив "гірників" чемпіонами УПЛ та вивів в 1/8 фіналу Ліги Європи, був призначений голандець Патрік ван Леувен.

Донеччани провели вже два спаринги за нового наставника – нічия з АЗ Алкмаар (3:3) та розгромна поразка від АЕКа (0:5). Третій опонентом Шахтаря став більш статусний клуб Аякс.

Знущання у першому таймі

Амстердамці закрили гру вже у першому таймі, забивши три м'ячі завдяки гравцям основи. Дублем відзначився Мохамед Кудус (один із голів – з пенальті), а між цими м'ячами забив Стівен Бергвейн.

У складі донеччан вийшло чимало гравців молодіжної збірної – Судаков, Бондаренко, Криськів, Кащук, Сікан, В'юнник та Очеретько. А ось Анатолій Трубін, який готується залишити Шахтар цього літа, відсидів на лаві.

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Після перерви Шахтар так і не знайшов ресурсу для хоча б скорочення рахунку. Не допомогли навіть Келсі та Траоре, що вийшли на заміну.

Новий тренер без перемог

Тож Патрік ван Леувен поки залишається без перемог на чолі донеччан. Вже за чотири дні (22 липня) Шахтар проведе останній спаринг на зборах проти бельгійського Гента.

Нагадаємо, що новий сезон УПЛ стартуватиме 28 липня. У першому турі підопічні ван Леувена зійдуться проти харківського Металіста 1925.